В Башкирии жертвой еще одного пожара стала 64-летняя женщина

09:52, 10 мар 2023

64-летняя женщина стала жертвой еще одного пожара в Башкортостане, на этот раз в Кигинском районе. Информацию передали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Башкортостану.







По словам спасателей, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Молодежной в населенном пункте Алагузово Кигинского района поступило к ним ночью.



На место происшествия прибыли ДПК Абзаевского и Нижнекигинского сельсоветов, а также подразделения МЧС РФ.





"На момент прибытия был обнаружен горящий жилой дом размером 7 на 8 метров. «Пожар удалось ликвидировать в течение 30 минут», —сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкортостану. - К сожалению, при тушении пожара была зафиксирована смерть женщины 1959 года рождения.



Причина пожара выясняется. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram