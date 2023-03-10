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В Башкирии жертвой еще одного пожара стала 64-летняя женщина

В Башкирии жертвой еще одного пожара стала 64-летняя женщина

09:52, 10 мар 2023

64-летняя женщина стала жертвой еще одного пожара в Башкортостане, на этот раз в Кигинском районе. Информацию передали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Башкортостану.



По словам спасателей, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Молодежной в населенном пункте Алагузово Кигинского района поступило к ним ночью.

На место происшествия прибыли ДПК Абзаевского и Нижнекигинского сельсоветов, а также подразделения МЧС РФ.


"На момент прибытия был обнаружен горящий жилой дом размером 7 на 8 метров. «Пожар удалось ликвидировать в течение 30 минут», —сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкортостану. - К сожалению, при тушении пожара была зафиксирована смерть женщины 1959 года рождения.

Причина пожара выясняется. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Кигинский район происшествия пожар смерть
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