Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Оренбургской области похитил лошадей в Башкирии

Житель Оренбургской области похитил лошадей в Башкирии

13:59, 10 мар 2023

Полицейские раскрыли кражу лошадей в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

42-летний подозреваемый рассказал, что приехал в Хайбуллинский район, заблаговременно подготовившись к похищению кобыл. Оставив свою "ГАЗель" на обочине автодороги Акъяр-Разореный-Сагитово, он прошел до пастбища в населенном пункте и забирал по одной лошади. Похищенных животных он собирался продать в Оренбургской области.



Конокрада с поличным задержали во время транспортировки лошадей. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи. Преступник был задержан, а похищенные лошади возвращены хозяину.

Читайте также:

Житель Башкирии попал в тюрьму за кражу варенья
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия кража
Читайте также

В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе украли табун из 49 лошадей
Житель Баймакского района набил инициалы своей жены на похищенных лошадях
Человек и закон в Башкирии
Житель Баймакского района набил инициалы своей жены на похищенных лошадях


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: