Житель Оренбургской области похитил лошадей в Башкирии

13:59, 10 мар 2023

Полицейские раскрыли кражу лошадей в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.



42-летний подозреваемый рассказал, что приехал в Хайбуллинский район, заблаговременно подготовившись к похищению кобыл. Оставив свою "ГАЗель" на обочине автодороги Акъяр-Разореный-Сагитово, он прошел до пастбища в населенном пункте и забирал по одной лошади. Похищенных животных он собирался продать в Оренбургской области.







Конокрада с поличным задержали во время транспортировки лошадей. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи. Преступник был задержан, а похищенные лошади возвращены хозяину.

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Фото: МВД по РБ