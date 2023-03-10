В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»
15:23, 10 мар 2023
Убита 19-летняя продавщица магазина "Красное и Белое" в Нижегородке в Уфе. Полицейские задержали преступницу.
Нападавшая весь день ходила возле магазина, сообщает Мэш Батащ. Вскоре она вошла в магазин, стала выкрикивать нечленораздельные фразы, а потом напала с ножом на сотрудницу. Женщина нанесла удар ножом прямо в грудь девушки.
На место происшествия прибыла машина скорой помощи, и медики диагностировали у пострадавшей повреждение легких. МРТ показало признаки повреждения мозга из-за недостатка кислорода - несчастная потеряла большое количество крови. Девушка впала в коматозное состояние, врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось: следующим утром она умерла, не придя в сознание.
Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.
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