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В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»

В Башкирии зарезали 19-летнюю продавщицу магазина «Красное и Белое»

15:23, 10 мар 2023

Убита 19-летняя продавщица магазина "Красное и Белое" в Нижегородке в Уфе. Полицейские задержали преступницу.



Нападавшая весь день ходила возле магазина, сообщает Мэш Батащ. Вскоре она вошла в магазин, стала выкрикивать нечленораздельные фразы, а потом напала с ножом на сотрудницу. Женщина нанесла удар ножом прямо в грудь девушки.


На место происшествия прибыла машина скорой помощи, и медики диагностировали у пострадавшей повреждение легких. МРТ показало признаки повреждения мозга из-за недостатка кислорода - несчастная потеряла большое количество крови. Девушка впала в коматозное состояние, врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшую не удалось: следующим утром она умерла, не придя в сознание.

Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: proural.info
Фото: Mashbatach
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
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