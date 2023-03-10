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В Башкирии в аварии с грузовиком ISUZU погиб водитель ВАЗ-2107

В Башкирии в аварии с грузовиком ISUZU погиб водитель ВАЗ-2107

19:06, 10 мар 2023

В пятницу, 10 марта, в Туймазинском районе Башкортостана произошла авария, в которой погиб человек. О происшествии сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

Авария произошла на 1306-м километре автодороги М-5 "Урал". В этом месте столкнулись автомобили ISUZU и ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель, находившийся за рулем "семерки", получил тяжелые травмы несовместимые с жизнью.



В данный момент на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкирии три человека пострадали в ДТП с участием легковушки и "КамАЗа".

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии смерть
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