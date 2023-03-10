В Башкирии в аварии с грузовиком ISUZU погиб водитель ВАЗ-2107
19:06, 10 мар 2023
В пятницу, 10 марта, в Туймазинском районе Башкортостана произошла авария, в которой погиб человек. О происшествии сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
Авария произошла на 1306-м километре автодороги М-5 "Урал". В этом месте столкнулись автомобили ISUZU и ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель, находившийся за рулем "семерки", получил тяжелые травмы несовместимые с жизнью.
В данный момент на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.