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В Башкирии начали поиски пропавшего 20-летнего Ильнара Мингазова

В Башкирии начали поиски пропавшего 20-летнего Ильнара Мингазова

10:35, 11 мар 2023

Волонтеры республиканского поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиски пропавшего двадцатилетнего Ильнара Мингазова. Об этом стало известно накануне, 10 марта. По имеющимся данным, в последний раз его видели 9 марта. Заявляется, что он может находиться в Азнакаево, Татарстане или Уфе.

Отличительные приметы: рост 186 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в черную куртку, серые брюки, синие кроссовки, темно-синюю шапку.

Любую информацию о пропавшем можно  сообщить по бесплатному номеру: 8 800 700 54 52.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: поиск происшествия
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