В Башкирии в мечети произошел пожар

10:58, 11 мар 2023

В субботу поздним вечером, 10 марта, загорелась мечеть в Куюргазинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.







Инцидент произошел на ул. Масягутово в населенном пункте Якутово. На месте происшествия прибыли сотрудники различных экстренных служб. Огонь полыхал внутри одноэтажного бревенчатого здания мечети. Спасателям удалось его локализовать, а затем потушить. К счастью, в результате возгорания, погибших и пострадавших нет.





Причина возникновения пожара сейчас выясняется, на месте происшествия работает дознаватель МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии из-за снежного заноса сотрудники скорой помощи не могли самостоятельно добраться до сломавшей ногу 62-летней пациентки из деревни Зик-Ишметова. На подмогу медикам прибыли спасатели – они предоставили снегоход и организовали сопровождение.

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Фото: МЧС по РБ