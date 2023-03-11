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В Башкирии в мечети произошел пожар

В Башкирии в мечети произошел пожар

10:58, 11 мар 2023

В субботу поздним вечером, 10 марта, загорелась мечеть в Куюргазинском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.



Инцидент произошел на ул. Масягутово в населенном пункте Якутово. На месте происшествия прибыли сотрудники различных экстренных служб. Огонь полыхал внутри одноэтажного бревенчатого здания мечети. Спасателям удалось его локализовать, а затем потушить. К счастью, в результате возгорания, погибших и пострадавших нет.


Причина возникновения пожара сейчас выясняется, на месте происшествия работает дознаватель МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии из-за снежного заноса сотрудники скорой помощи не могли самостоятельно добраться до сломавшей ногу 62-летней пациентки из деревни Зик-Ишметова. На подмогу медикам прибыли спасатели – они предоставили снегоход и организовали сопровождение. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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