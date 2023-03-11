Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии при лобовом столкновении «Форд Фокус» и «ГАЗ Соболь» погибла водитель иномарки

В Башкирии при лобовом столкновении «Форд Фокус» и «ГАЗ Соболь» погибла водитель иномарки

15:10, 11 мар 2023

Водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения Ford Focus и ГАЗ "Соболь" в Учалинском районе Башкортостана. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.



Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Башкортостан, автомашины столкнулись на 4-м километре трассы Учалы - Базаргулово. В результате аварии женщина, находившаяся за рулем Форда, от полученных травм скончалась. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других служб.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при тушении пожара в жилом доме в населенном пункте Юлдашево Учалинского района, вспыхнувшего прошедшей ночью, были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщило МЧС Башкортостана.

Читайте также:

В Башкирии в аварии с грузовиком ISUZU погиб водитель ВАЗ-2107
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Учалинский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии 2 человека погибли во время пожара
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 2 человека погибли во время пожара
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе лоб в лоб столкнулись «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло»: погиб один из водителей
Авария в Альшеевском районе: 4 человека пострадали при столкновении Hyundai Santa Fe и Ford Focus
Происшествия в Башкирии
Авария в Альшеевском районе: 4 человека пострадали при столкновении Hyundai Santa Fe и Ford Focus
В Уфе при столкновении иномарки с трактором пострадали дорожные рабочие
Происшествия в Башкирии
В Уфе при столкновении иномарки с трактором пострадали дорожные рабочие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: