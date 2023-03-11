В Башкирии при лобовом столкновении «Форд Фокус» и «ГАЗ Соболь» погибла водитель иномарки

15:10, 11 мар 2023

Водитель иномарки погиб в результате лобового столкновения Ford Focus и ГАЗ "Соболь" в Учалинском районе Башкортостана. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии.







Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Республике Башкортостан, автомашины столкнулись на 4-м километре трассы Учалы - Базаргулово. В результате аварии женщина, находившаяся за рулем Форда, от полученных травм скончалась. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и других служб.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при тушении пожара в жилом доме в населенном пункте Юлдашево Учалинского района, вспыхнувшего прошедшей ночью, были обнаружены тела двух человек. Об этом сообщило МЧС Башкортостана.

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Фото: ГИБДД по РБ