В Башкирии водитель погиб в аварии, его 15-летний сын попал в больницу

По словам руководителя республиканского ГИБДД Владимира Севастьянова, на 1239-м километре федеральной трассы М-7 произошло столкновение встречного автомобиля Opel Astra и грузовой "Газели".
В результате происшествия 41-летний водитель, находившийся за рулем, получил смертельные травмы. Сын мужчины, 15-летний подросток, был госпитализирован.
Подробности ДТП выясняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о тройной аварии, которая произошла ночью на трассе М-7 в Дюртюлинском районе. Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, столкнулись легковой Hyundai Accent, грузовик той же марки, а также большегрузный MAN.