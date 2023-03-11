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В Башкирии водитель погиб в аварии, его 15-летний сын попал в больницу

В Башкирии водитель погиб в аварии, его 15-летний сын попал в больницу

18:33, 11 мар 2023

В субботу, 11 марта, в Дюртюлинском районе Башкортостана произошло ДТП со смертельным исходом. 

По словам руководителя республиканского ГИБДД Владимира Севастьянова, на 1239-м километре федеральной трассы М-7 произошло столкновение встречного автомобиля Opel Astra и грузовой "Газели".



В результате происшествия 41-летний водитель, находившийся за рулем, получил смертельные травмы. Сын мужчины, 15-летний подросток, был госпитализирован.

Подробности ДТП выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о тройной аварии, которая произошла ночью на трассе М-7 в Дюртюлинском районе. Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, столкнулись легковой Hyundai Accent, грузовик той же марки, а также большегрузный MAN.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии смерть
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