В Уфе подросток смог выбраться из снежного плена только с помощью спасателей

10:39, 12 мар 2023

Ребенок застрял в снегу на ул. Шафиева в городе Уфа после того, как спрыгнул с крыши гаража. Для оказания ему помощи пришлось вызывать сотрудников спасательных служб.



По данным ГУ МЧС по Республике Башкортостан, сначала подростку пытались оказать помощь его друзья. Однако после нескольких безуспешных попыток пришлось вызвать спасателей.



Прибывшим на место происшествия сотрудникам Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России удалось спасти ребенка с помощью шанцевого инструмента. Ребенок не пострадал.

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Фото: МЧС по РБ