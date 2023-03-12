В Башкирии на площади 180 квадратных метров загорелся цех
10:49, 12 мар 2023
В воскресенье ночью, 12 марта, в населенном пункте Ауструм в Иглинском районе Башкирии на территории частной пилорамы вспыхнул пожар в двухэтажном цехе по производству вагонки. Возникла угроза распространения огня на соседнее строение.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкортостану, с помощью имевшейся на месте техники был убран большой объем опилок и других легковоспламеняющихся материалов. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 кв. м. В ликвидации пожара было задействовано до 25 человек и восьми единиц техники. Пострадавших нет.
"Причина пожара устанавливается, на месте работают оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России", - добавили в ведомстве.
Ранее издание Newsbash сообщалось о серьёзной аварии, которая произошла в Иглинском районе Башкортостана. На 10-ом километре автодороги Уфа-Иглино-Красная Горка попали в ДТП иномарка и автобус.
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