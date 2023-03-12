Пьяная ссора в Башкирии закончилась ножевым ранением и реанимацией

12:15, 12 мар 2023

В городе Ишимбай конфликт между двумя собутыльниками завершилась поножовщиной. Медики горбольницы сейчас пытаются спасти жизнь пострадавшего.







Полицейских вызвали жильцы многоквартирного дома, обнаружившие в подъезде нож в крови. Они также слышали шум в одной из квартир и заметили пятна крови на стенах.



Правоохранители выяснили полную картину инцидента. В гости к пострадавшему пришел тридцатилетний мужчина. В ходе застолья между ними возникла ссора, гость выхватил кухонный нож и нанес хозяину удар.





Подозреваемый был задержан. Он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, рассказали в пресс-службе республиканского МВД.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в одном из детских садов Ишимбая произошел несчастный случай. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш.

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Фото: МВД по РБ