В Башкирии 17-летний пьяный парень попал в ДТП на машине полной пассажиров
15:40, 12 мар 2023
В Баймакском районе Башкортостана 17-летний пьяный подросток угодил в аварию с автомобилем, полным пассажиров, сообщает республиканское ГИБДД.
В ночь на воскресенье, 12 марта, парень съехал на своем ВАЗ-2110 в кювет на 9 километре автодороги Бекешево-Нигаматово, где машина перевернулась. В результате ДТП 4 девушки и один парень, которые были пассажирами автомобиля, получили различные ранения. Сам водитель не пострадал.
Отмечается, что подросток был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. Выяснилось также, что до этого он ранее привлекался к административному наказанию за вождение без прав. В данный момент выясняются все детали происшествия. Назначено несколько экспертиз.