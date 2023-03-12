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В Уфе скончалась девушка, на которую в магазине с ножом напала неадекватная женщина

В Уфе скончалась девушка, на которую в магазине с ножом напала неадекватная женщина

21:32, 12 мар 2023

19-летняя Элина Г., на которую неадекватная женщина напала с ножом в винном магазине, скончалась в Уфе.

Напомним, что эта кровавая история произошла в минувшие выходные. В уфимской Нижегородке на молодую сотрудницу крупного магазина алкогольных напитков напала неизвестная женщина с ножом прямо в заведении. Раненой попытались оказать первую медпомощь, но через некоторое время она потеряла сознание. 9 марта стало известно, что потерпевшая скончалась.



Спустя неделю семья погибшей поблагодарила всех, кто поддерживал пострадавшую и ее родственников.

- Мы хотели бы выразить огромную благодарность всем неравнодушным. Кто словом и делом помогал и поддерживал нас в это трудное время. Спасибо всем нашим друзьям, коллегам, одноклассникам, учителям, однокурсникам, соседям, родственникам.


Женщину, напавшую на нее, задержали практически сразу. Сейчас сотрудники Следственного комитета РБ выясняют, по какой причине она решилась на такой зверский поступок.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа убийство
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