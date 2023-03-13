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В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

09:01, 13 мар 2023

Два человека погибли в результате пожара в частном бревенчатом доме в городе Белорецк в понедельник ночью, 13 марта. Об этом сообщил пресс-центр республиканского МЧС.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Спасатели ликвидировали возгорание, но, к сожалению, в процессе тушения пожара были найдены тела 42-летней женщины и 39-летнего мужчины.



Сейчас ведется расследование инцидента. На месте происшествия работает следственная группа, эксперт пожарной лаборатории и дознаватель из МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Белорецк в колодец провалился местный житель. По словам специалистов, пострадавший спускался по лестнице к технологическому резервуару, в определенный момент споткнулся и упал.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия пожар смерть
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