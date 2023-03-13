В Башкирии две женщины пострадали в аварии «Приоры» и грузовика

11:30, 13 мар 2023

В воскресенье, 12 марта, в Бирском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими, сообщает региональная ГИБДД.



Известно, что днем 29-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, совершая выезд с автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на 111-м км автодороги Уфа-Янаул не уступил дорогу грузовику Sitrak. В результате ДТП пострадали 60- и 62-летняя пассажирки "Лады".







По факту аварии ведется расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Межрайонный суд города Бирск огласил приговор сорокалетнему местному жителю за избиение жены и ребенка. Подсудимый совершил преступление в августе 2022 года.





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Фото: ГИБДД по Башкирии