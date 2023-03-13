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Из уфимского озера Кашкадан спасатели достали труп мужчины

Из уфимского озера Кашкадан спасатели достали труп мужчины

11:34, 13 мар 2023

Трагический инцидент на озере Кашкадан в столице Башкирии произошел накануне, 12 марта, в девятом часу вечера. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Очевидец гулял вдоль озера, когда заметил в полынье тело человека. Уфимец сразу же доложил обо всем в экстренные службы.



Спасатели вскоре вынесли тело к медикам. Врачи пытались реанимировать мужчину, но спасти его так и не удалось. Как выяснилось позже, погибшим оказался 62-летний житель города.

Подробности произошедшего сейчас выясняют специалисты.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе скончалась девушка, на которую в магазине с ножом напала неадекватная женщина.

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Источник: proural.info
Фото: УГЗ по г. Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа
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