Из уфимского озера Кашкадан спасатели достали труп мужчины
11:34, 13 мар 2023
Трагический инцидент на озере Кашкадан в столице Башкирии произошел накануне, 12 марта, в девятом часу вечера. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
Очевидец гулял вдоль озера, когда заметил в полынье тело человека. Уфимец сразу же доложил обо всем в экстренные службы.
Спасатели вскоре вынесли тело к медикам. Врачи пытались реанимировать мужчину, но спасти его так и не удалось. Как выяснилось позже, погибшим оказался 62-летний житель города.
Подробности произошедшего сейчас выясняют специалисты.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе скончалась девушка, на которую в магазине с ножом напала неадекватная женщина.
Источник:
proural.info
Фото: УГЗ по г. Уфе
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