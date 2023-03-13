В Уфе сотрудник Росгвардии спас из пожара инвалида
14:19, 13 мар 2023
Майор полиции Олег Г. проводил свой выходной во дворе дома. В какой-то момент до него донеслись крики о помощи, а затем он увидел густой черный дым.
Сотрудник Росгвардии немедленно вызвал службу спасения и направился к месту пожара. Добежав до женщины, звавшей на помощь, выяснилось, что в загоревшемся доме находится ее 41-летний сын, который не может ходить. В это же самое время на помощь подоспел находившийся неподалеку неравнодушный гражданин. Вместе с росгвардейцем они через окно залезли в наполненную дымом квартиру. Полицейский обнаружил мужчину, который не мог выбраться, - сообщили в Росгвардии.
Вдвоем они вытащили потерпевшего и передали его медикам скорой помощи. Пожар был потушен спасателями. Причина и обстоятельства происшествия расследуются.