В Уфе сотрудник Росгвардии спас из пожара инвалида

14:19, 13 мар 2023

Майор полиции Олег Г. проводил свой выходной во дворе дома. В какой-то момент до него донеслись крики о помощи, а затем он увидел густой черный дым.







Сотрудник Росгвардии немедленно вызвал службу спасения и направился к месту пожара. Добежав до женщины, звавшей на помощь, выяснилось, что в загоревшемся доме находится ее 41-летний сын, который не может ходить. В это же самое время на помощь подоспел находившийся неподалеку неравнодушный гражданин. Вместе с росгвардейцем они через окно залезли в наполненную дымом квартиру. Полицейский обнаружил мужчину, который не мог выбраться, - сообщили в Росгвардии.





Вдвоем они вытащили потерпевшего и передали его медикам скорой помощи. Пожар был потушен спасателями. Причина и обстоятельства происшествия расследуются.

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Фото: Росгвардия