В Башкирии столкнулись 2 автомобиля: пострадал один из водителей

14:46, 13 мар 2023

На трассе Магнитогорск-Белорецк в Башкортостане в понедельник утром, 13 марта, врезались друг в друга автомобили Лада Веста и Тойота Hilux - в результате аварии травмы получил один человек. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.



На место инцидента приехали спасатели и другие экстренные службы.







Пострадавший водитель автомобиля Lada Vesta был доставлен в центральную районную клиническую больницу города Белорецк.



Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими

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Фото: ГИБДД по Башкирии