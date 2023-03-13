В Башкирии столкнулись 2 автомобиля: пострадал один из водителей
14:46, 13 мар 2023
На трассе Магнитогорск-Белорецк в Башкортостане в понедельник утром, 13 марта, врезались друг в друга автомобили Лада Веста и Тойота Hilux - в результате аварии травмы получил один человек. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
На место инцидента приехали спасатели и другие экстренные службы.
Пострадавший водитель автомобиля Lada Vesta был доставлен в центральную районную клиническую больницу города Белорецк.
Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими