В Башкирии произошел пожар в квартире: погиб мужчина
19:40, 13 мар 2023
В понедельник, 13 марта, в жилом доме на Проспекте Октября в Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого погиб 40-летний мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ и других экстренных служб.
После прибытия спасателей было установлено, что очаг возгорания находится на кухне 1-комнатной квартиры на 5 этаже 9-этажного жилого дома.
Из зоны, которой угрожал огонь, были эвакуированы 12 человек. Возгорание было потушено. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия. На месте инцидента работает следственная группа и дознаватель МЧС России.