В Башкирии произошел пожар в квартире: погиб мужчина

19:40, 13 мар 2023

В понедельник, 13 марта, в жилом доме на Проспекте Октября в Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого погиб 40-летний мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ и других экстренных служб.







После прибытия спасателей было установлено, что очаг возгорания находится на кухне 1-комнатной квартиры на 5 этаже 9-этажного жилого дома.



Из зоны, которой угрожал огонь, были эвакуированы 12 человек. Возгорание было потушено. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия. На месте инцидента работает следственная группа и дознаватель МЧС России.

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Фото: МЧС по РБ