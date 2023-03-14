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В Башкирии водитель легковушки врезался в припаркованный грузовик

В Башкирии водитель легковушки врезался в припаркованный грузовик

09:08, 14 мар 2023

Неопытный водитель в Стерлитамаке спровоцировал ДТП с пострадавшим. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.



В понедельник вечером, 13 марта, на ул. Бабушкина девятнадцатилетний местный житель, управляя "пятнашкой", столкнулся с припаркованным грузовиком DAF.

В результате ДТП 18-летняя девушка-пассажир была госпитализирована с травмами. "Как стало известно, водитель имел стаж вождения менее одного года", - сообщили в ГИБДД.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии, начато расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе Магнитогорск-Белорецк в Башкортостане в понедельник утром, 13 марта, врезались друг в друга автомобили Лада Веста и Тойота Hilux - в результате аварии травмы получил один человек. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия аварии
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