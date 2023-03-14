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Житель Уфы похитил со счета своей бабушки полмиллиона рублей

Житель Уфы похитил со счета своей бабушки полмиллиона рублей

10:17, 14 мар 2023

В Уфе будет вынесен приговор мужчине, укравшему 470 000 рублей со счетов своей бабушки. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.



Мужчина попросил у пожилой родственницы ее банковскую карту для того, чтобы перевести ему денежные средства в качестве зарплаты. Воспользовавшись мобильным приложением, он подключил ее счет к своему телефонному номеру. Таким образом злоумышленник смог использовать деньги бабушки для оплаты покупок в Интернете и отправки денег друзьям и знакомым. Отсутствие денег он скрывал открытием новых счетов и переводом средств с одного на другой.

Мужчина признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Уголовное дело направили на рассмотрение в Калининский район Уфы.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенничество кража
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