Житель Уфы похитил со счета своей бабушки полмиллиона рублей

10:17, 14 мар 2023

В Уфе будет вынесен приговор мужчине, укравшему 470 000 рублей со счетов своей бабушки. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.







Мужчина попросил у пожилой родственницы ее банковскую карту для того, чтобы перевести ему денежные средства в качестве зарплаты. Воспользовавшись мобильным приложением, он подключил ее счет к своему телефонному номеру. Таким образом злоумышленник смог использовать деньги бабушки для оплаты покупок в Интернете и отправки денег друзьям и знакомым. Отсутствие денег он скрывал открытием новых счетов и переводом средств с одного на другой.



Мужчина признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Уголовное дело направили на рассмотрение в Калининский район Уфы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram