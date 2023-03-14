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В Башкирии руку рабочего оторвало конвейером

В Башкирии руку рабочего оторвало конвейером

11:59, 14 мар 2023

Государственная инспекция труда в Башкортостане расследовала происшествие, в результате чего получил травму 34-летний сотрудник ООО "Мохит-СТР". Инцидент произошел 25 января на мусоросортировочном комплексе.



В этот день рабочий решил произвести очистку барабана работающего конвейера. Во время работы механизм затянул шпатель, а затем перчатку и кисть правой руки пострадавшего. В результате часть конечности оторвало, сотрудник смог самостоятельно вытащить руку и побежал к коллегам. Они наложили жгут и вызвали скорую помощь.


В ходе расследования выяснилось, что сортировщик нарушил инструкцию по охране труда и технике безопасности, хотя рядом с оборудованием был размещен предупреждающий знак. Виновные были оштрафованы, а дело было передано в следственные органы.

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Источник: proural.info
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке несчастный случай
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