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Школу в Башкирии эвакуировали из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины

Школу в Башкирии эвакуировали из-за сидящего на чердаке пьяного мужчины

14:04, 14 мар 2023

Разнести вход в школу, чтобы поспать внутри после тусовки, и с похмелья оборонять здание от полиции — так прошёл уикенд жителя Башкирии.



Филюс примчал в Салават из Ишимбая — хотел хорошенько оттянуться на выходных. План выполнил и в поисках ночлега подобрался к школе №7. Сперва походил вокруг здания, потом пошёл на штурм. Сломал сигнализацию, камеры и несколько дверей. Сончас устроил в самом укромном месте — на чердаке. 

Утром, когда дети пришли на уроки, их отправили по домам. К школе подтянулись полицейские, но Филюс уже проснулся и держал двери, не пуская сотрудников внутрь. После переговоров сдал точку и на пару дней поехал в спецприёмник.

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Источник: Mashbatach
Фото: Mashbatach
Теги: Салават происшествия
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