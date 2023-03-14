Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии женщина по пояс провалилась в сугроб на "Тропе здоровья"

В Башкирии женщина по пояс провалилась в сугроб на "Тропе здоровья"

18:45, 14 мар 2023

Жительница Башкирии провалилась по пояс в сугроб в парке города Кумертау. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

Потерпевшая занималась скандинавской ходьбой на "Тропе здоровья", куда жители города ходят на прогулки. В определенный момент она сошла с дороги и провалилась в глубокий снег. Женщина изо всех сил пыталась выбраться, но ей просто не хватило сил.



- Ситуация осложнялась тем, что у пострадавшей была травмирована нога ", - рассказали спасатели.

Женщине удалось позвонить в службу спасения. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, освободили ее из снежной ловушки и вывели из парка. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Читайте также:

В Уфе сотрудник Росгвардии спас из пожара инвалида
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кумертау происшествия спасение
Читайте также

В Башкирии спасли косулю, которая провалилась в сугроб
Общество в Башкирии
В Башкирии спасли косулю, которая провалилась в сугроб
В Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей
Происшествия в Башкирии
В Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей
В Кумертау задержали мужчину, насиловавшего женщин на местной городской тропе здоровья
Происшествия в Башкирии
В Кумертау задержали мужчину, насиловавшего женщин на местной городской тропе здоровья
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе пожилая женщина упала в колодец


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: