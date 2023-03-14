В Башкирии женщина по пояс провалилась в сугроб на "Тропе здоровья"

18:45, 14 мар 2023

Жительница Башкирии провалилась по пояс в сугроб в парке города Кумертау. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.



Потерпевшая занималась скандинавской ходьбой на "Тропе здоровья", куда жители города ходят на прогулки. В определенный момент она сошла с дороги и провалилась в глубокий снег. Женщина изо всех сил пыталась выбраться, но ей просто не хватило сил.







- Ситуация осложнялась тем, что у пострадавшей была травмирована нога ", - рассказали спасатели.



Женщине удалось позвонить в службу спасения. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, освободили ее из снежной ловушки и вывели из парка. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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Фото: МЧС по РБ