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Под Уфой 8-летняя девочка попала под колеса Lada Granta, скатившись с горки

Под Уфой 8-летняя девочка попала под колеса Lada Granta, скатившись с горки

09:05, 15 мар 2023

Во вторник вечером, 14 марта, в Уфимском районе в дорожно-транспортном происшествии с отечественной легковушкой пострадал ребенок. Информацию о случившемся сообщил начальник республиканской ГИБДД в своем Telegram-канале.



Инцидент произошел на ул. Михаила Дорохова в населенном пункте Нагаево. Предположительно, 44-летний житель Уфы, находившийся за рулем "Лады Гранта", совершил наезд на 8-летнюю девочку, скатившуюся с горки. Ребенок получил травмы, ей потребовалась медицинская помощь. Как выяснили сотрудники ГИБДД, ребенок, без присмотра родителей, катался на необорудованной горке.

Сейчас по данному инциденту ведется расследование.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Уфы похитил со счета своей бабушки полмиллиона рублей. Мужчина попросил у пожилой родственницы ее банковскую карту для того, чтобы перевести ему денежные средства в качестве зарплаты.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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