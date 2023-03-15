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В Башкирии пьяная мать избивала 12-летнего сына металлическим прутом

В Башкирии пьяная мать избивала 12-летнего сына металлическим прутом

10:13, 15 мар 2023

Жительница Зианчуринского района Башкортостана готовится предстать перед судом за жестокое обращение с собственным сыном. Информацию об этом передали в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По версии следствия, мать 12- и 16-летних детей в период с марта по июнь 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заставила младшего ребенка встать коленями на горох и избила его металлическим прутом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело за истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением. Выяснилось, что в прошлом обвиняемая несколько раз была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.


Женщина призналась в содеянном. Сейчас ее дети находятся в социальном учреждении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Зианчуринский район происшествия суд
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