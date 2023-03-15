В Уфе недалеко от здания МВД автобус сбил 15-летнего мальчика
11:49, 15 мар 2023
В Уфе 15-летний подросток был сбит автобусом "НефАЗ", когда переходил дорогу на красный сигнал светофора. О происшествии рассказали в городском отделении ГИБДД.
ДТП случилось во вторник, 14 марта, на пересечении ул. Ленина и Коммунистической.
Автобус в тот момент двигался по маршруту номер 57. 38-летний водитель транспортного средства вызвал на место инцидента скорую помощь. К счастью, пострадавший получил лишь несколько ушибов.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во вторник вечером, 14 марта, в Уфимском районе в дорожно-транспортном происшествии с отечественной легковушкой пострадал ребенок.
Источник:
proural.info
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