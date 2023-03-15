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В Уфе недалеко от здания МВД автобус сбил 15-летнего мальчика

В Уфе недалеко от здания МВД автобус сбил 15-летнего мальчика

11:49, 15 мар 2023

В Уфе 15-летний подросток был сбит автобусом "НефАЗ", когда переходил дорогу на красный сигнал светофора. О происшествии рассказали в городском отделении ГИБДД.

ДТП случилось во вторник, 14 марта, на пересечении ул. Ленина и Коммунистической.



Автобус в тот момент двигался по маршруту номер 57. 38-летний водитель транспортного средства вызвал на место инцидента скорую помощь. К счастью, пострадавший получил лишь несколько ушибов.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во вторник вечером, 14 марта, в Уфимском районе в дорожно-транспортном происшествии с отечественной легковушкой пострадал ребенок.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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