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В Башкирии на трассе столкнулись 2 легковушки, погибла пассажирка

В Башкирии на трассе столкнулись 2 легковушки, погибла пассажирка

12:07, 15 мар 2023

В среду, 15 марта, в Караидельском районе Башкирии произошла авария, в которой погибла женщина, сообщает республиканская ГИБДД.

В 11:00 на 108 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка друг в друга врезались ВАЗ-2115 и Ford Maverick. 

В результате ДТП пассажирка, находившаяся в салоне отечественного автомобиля погибла на месте, водителя госпитализировали.

Подробности в настоящее время уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Караидельского района Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе. Между ними произошла бытовая ссора. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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