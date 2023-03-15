В Башкирии на трассе столкнулись 2 легковушки, погибла пассажирка
12:07, 15 мар 2023
В среду, 15 марта, в Караидельском районе Башкирии произошла авария, в которой погибла женщина, сообщает республиканская ГИБДД.
В 11:00 на 108 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка друг в друга врезались ВАЗ-2115 и Ford Maverick.
В результате ДТП пассажирка, находившаяся в салоне отечественного автомобиля погибла на месте, водителя госпитализировали.
Подробности в настоящее время уточняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Караидельского района Башкирии, зарезавшая бывшего супруга, временно останется на свободе. Между ними произошла бытовая ссора.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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