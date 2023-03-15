В Башкирии задержаны участники преступной схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

16:02, 15 мар 2023

В городе Ишимбай полицией были задержаны двое участников известной схемы мошенничества под названием "Ваш родственник попал в ДТП". Ими оказались 20-летние друзья.







Пострадавшими от данной преступной схемы стали две пожилые пенсионерки. Пытаясь "спасти" своих близких, они отдали курьерам 150 и 400 тысяч рублей. При этом потерпевшие смогли описать молодых людей, и полиция задержала злоумышленников.



Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, ишимбайцы общались со своим работодателем посредством мессенджеров. Он отправлял им адреса, где можно было забрать наличные. 82-летние женщины уже ждали курьеров с пакетами, в которых находились деньги и постельное белье.





Забрав наличность, молодые люди направлялись к ближайшим банкоматам и отправляли деньги заказчику, оставляя себе процент за работу.



Один из парней имел судимость за хранение наркотиков в крупном размере. Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы. Правоохранительные органы проверяют их на причастность к другим подобным преступлениям.

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Фото: скриншот видео