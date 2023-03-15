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В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»

В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»

18:25, 15 мар 2023

Пожарные потушили возгорание автобуса в Кушнаренковском районе Башкирии. Информацию об этом передали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

В среду, 15 марта, в 16:23 поступило сообщение о том, что недалеко от населенного пункта Старокурмашево, на 1278-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга", по маршруту Уфа - Дюртюли, загорелся пассажирский автобус НефАЗ.



В момент пожара в транспортном средстве находились 4 пассажира, включая водителя. Все они самостоятельно покинули салон.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС и потушили пожар. Погибших и пострадавших не обнаружено. Причину инцидента предстоит выяснить.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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