В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»
18:25, 15 мар 2023
Пожарные потушили возгорание автобуса в Кушнаренковском районе Башкирии. Информацию об этом передали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.
В среду, 15 марта, в 16:23 поступило сообщение о том, что недалеко от населенного пункта Старокурмашево, на 1278-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга", по маршруту Уфа - Дюртюли, загорелся пассажирский автобус НефАЗ.
В момент пожара в транспортном средстве находились 4 пассажира, включая водителя. Все они самостоятельно покинули салон.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС и потушили пожар. Погибших и пострадавших не обнаружено. Причину инцидента предстоит выяснить.