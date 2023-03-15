В Башкирии полицейские устроили погоню за пьяным водителем

20:20, 15 мар 2023

В ночь на среду, 15 марта в городе Октябрьский был задержан пьяный водитель создававший угрозу безопасности дорожного движения. Информацию об этом распространил Владимир Севастьянов, начальник республиканской ГИБДД.







Экипаж сотрудников дорожной полиции заметил автомобиль марки Рено Логан, ехавший на высокой скорости. Водитель проигнорировал требование ГИБДД остановиться и продолжил движение. Тогда полицейские на патрульной машине начали преследовать автомобиль.



Пытаясь уйти от преследования, водитель иномарки создал ситуацию, при которой возникла угроза аварии. Нарушитель был задержан на ул. Крупской.





Сорокалетний правонарушитель не отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако в наркодиспансере согласие не подтвердил. В базе данных ГИБДД значилось, что в 2021 году у него были аннулированы водительские права, так как он состоял на учете в наркологическом диспансере.



На него был составлен административный протокол. Кроме того, его привлекли за неповиновение законному требованию сотрудника полиции остановиться.



Суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

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Фото: ГИБДД по РБ