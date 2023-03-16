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Двое жителей Башкирии застрелили краснокнижного марала

Двое жителей Башкирии застрелили краснокнижного марала

12:06, 16 мар 2023

В Зилаирском районе Башкортостана полиция задержала местных жителей, отправившихся на охоту и застреливших марала, который занесен в Красную книгу республики.



В правоохранительные органы обратился инспектор республиканской ассоциации охотников и рыболовов, который обнаружил в лесу пятна крови и останки оленя. Эксперты установили, что животному было примерно 3 года.


Как сообщает пресс-служба регионального МВД, браконьерами оказались 28- и 33-летний жители населенного пункта Ивано-Кувалат. Один из них одолжил у своего работодателя трактор, и отправился вместе с приятелем на охоту, не имея на это лицензии. Застрелив и разделав оленя в лесу, они погрузили его в трактор и уехали, присыпав останки снегом. Соучастники разделили мясо между собой.

В ходе обыска полицейские изъяли 60 килограммов мяса, ружье, топор, нож и автомобиль. Подозреваемых в незаконной охоте сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Зилаирский район происшествия браконьер
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