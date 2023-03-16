В Уфе водитель иномарки протаранил металлическое тросовое ограждение

12:15, 16 мар 2023

В четверг утром, 16 марта, в Демском районе города Уфа иномарка врезалась в дорожное ограждение. Информацию о ДТП распространили в пресс-службе столичной ГИБДД.



Авария произошла на Демском шоссе. Пятидесятидевятилетний водитель ехал на автомобиле Kia Ceed в направлении микрорайона "Яркий" и влетел в металлическое тросовое ограждение. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения, но, к счастью, никто не погиб и не пострадал.







В настоящее время по факту инцидента ведется расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что тела 20-летнего парня и девушки без видимых травм были обнаружены в воскресенье, 12 марта, в одной из квартир на ул. Маяковского.

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Фото: ГИБДД по Башкирии