Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Екатеринбурге двое маленьких детей провели три дня в квартире с мертвыми родителями

В Екатеринбурге двое маленьких детей провели три дня в квартире с мертвыми родителями

12:29, 16 мар 2023

Тела уроженца Башкортостана и его жены были найдены в Екатеринбурге в среду, 15 марта. Дети находились в квартире с трупами родителей примерно три дня. Женщина, уроженка Белоярского района, находилась в декретном отпуске с 3-месячной дочерью и 2-летним сыном, в то время как ее муж трудился на заводе.



Обеспокоенность проявили соседи, жившие этажом ниже - они увидели, что их затапливают соседи сверху. Никто им не открывал дверь. На место происшествия приехала родственница и через дверь поговорила с племянниками, мальчик ответил: "Мама спит" и расплакался.

Когда дверь открыли, мальчик находился в коридоре, а в комнате на диване лежала мать без признаков жизни и истощенная девочка. На кухне находилось тело мужчины. 


По словам очевидцев, на месте трагедии был обнаружен порошок, а у родителей была пена у рта. Телесных повреждений обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Свердловский Минздрав сообщил, что детей госпитализировали в больницу. Их готовы забрать родственники.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: происшествия смерть
Читайте также

В Башкирии жильцы квартиры обнаружили на потолке кровь: этажом выше обнаружили труп
Происшествия в Башкирии
В Башкирии жильцы квартиры обнаружили на потолке кровь: этажом выше обнаружили труп
В Башкирии спасли 3-летнего ребенка, который заперся в квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасли 3-летнего ребенка, который заперся в квартире
В Башкирии пенсионерка затопила соседей после своей смерти
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионерка затопила соседей после своей смерти
В Уфе из горящего пятиэтажного жилого дома спасли 26 жителей. Один уфимец погиб в огне
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Уфе из горящего пятиэтажного жилого дома спасли 26 жителей. Один уфимец погиб в огне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: