В Екатеринбурге двое маленьких детей провели три дня в квартире с мертвыми родителями

12:29, 16 мар 2023

Тела уроженца Башкортостана и его жены были найдены в Екатеринбурге в среду, 15 марта. Дети находились в квартире с трупами родителей примерно три дня. Женщина, уроженка Белоярского района, находилась в декретном отпуске с 3-месячной дочерью и 2-летним сыном, в то время как ее муж трудился на заводе.







Обеспокоенность проявили соседи, жившие этажом ниже - они увидели, что их затапливают соседи сверху. Никто им не открывал дверь. На место происшествия приехала родственница и через дверь поговорила с племянниками, мальчик ответил: "Мама спит" и расплакался.



Когда дверь открыли, мальчик находился в коридоре, а в комнате на диване лежала мать без признаков жизни и истощенная девочка. На кухне находилось тело мужчины.





По словам очевидцев, на месте трагедии был обнаружен порошок, а у родителей была пена у рта. Телесных повреждений обнаружено не было. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.



Свердловский Минздрав сообщил, что детей госпитализировали в больницу. Их готовы забрать родственники.

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