Погиб заместитель главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков

08:34, 17 мар 2023

Александр Коротков, замглавы администрации Зилаирского района Башкортостана, погиб от несчастного случая. Об этом сообщило информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на собственные источники.



По информации источника, 55-летний чиновник, 16 марта, принимал участие в открытии Года учителя и наставника в населенном пункте Матраево. Затем он вернулся в Зилаир, где во дворе своего дома его насмерть придавило сошедшей с крыши массой снега.



Ранее сообщалось о том, что в начале этого года умер Рамиль Харрасов, заместитель главы Аскинского района республики.

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Фото: vk.com // Администрация Зилаирского района