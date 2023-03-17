Погиб заместитель главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков
08:34, 17 мар 2023
Александр Коротков, замглавы администрации Зилаирского района Башкортостана, погиб от несчастного случая. Об этом сообщило информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, 55-летний чиновник, 16 марта, принимал участие в открытии Года учителя и наставника в населенном пункте Матраево. Затем он вернулся в Зилаир, где во дворе своего дома его насмерть придавило сошедшей с крыши массой снега.