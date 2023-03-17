Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)

В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)

09:18, 17 мар 2023

В доме по ул. Дорожная, 57а в городе Нефтекамск произошел взрыв газа. Информацию об этом в пятницу утром, 17 марта, передало Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.

По заявлениям очевидцев в социальных сетях, хлопок произошел на девятом этаже. Сейчас на месте инцидента работают спасатели.

- По некоторым данным, взрыв воздушно-газовой смеси произошел без критических повреждений конструкций здания, - рассказали в министерстве. - Повреждены стекла и рамы, осыпалась штукатурка. Пострадавших нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия взрыв газа
Читайте также

В Уфе произошел хлопок газа, пострадали три человека от обрушения потолка
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел хлопок газа, пострадали три человека от обрушения потолка
Стали известны подробности взрыва жилого дома в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности взрыва жилого дома в Башкирии
В Туймазах из-за хлопка газа в жилом доме эвакуировали 45 человек
Происшествия в Башкирии
В Туймазах из-за хлопка газа в жилом доме эвакуировали 45 человек
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: