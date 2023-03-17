В Башкирии в жилом доме произошел взрыв бытового газа (ВИДЕО)
09:18, 17 мар 2023
В доме по ул. Дорожная, 57а в городе Нефтекамск произошел взрыв газа. Информацию об этом в пятницу утром, 17 марта, передало Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.
По заявлениям очевидцев в социальных сетях, хлопок произошел на девятом этаже. Сейчас на месте инцидента работают спасатели.
- По некоторым данным, взрыв воздушно-газовой смеси произошел без критических повреждений конструкций здания, - рассказали в министерстве. - Повреждены стекла и рамы, осыпалась штукатурка. Пострадавших нет.