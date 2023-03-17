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В Башкирии скончался попавший под поезд подросток

В Башкирии скончался попавший под поезд подросток

14:39, 17 мар 2023

В уфимском РДКБ скончался 15-летний мальчик из населенного пункта Ермолаево Куюргазинского района Башкирии. В январе подросток угодил под поезд, который следовал из Оренбурга в Уфу



Ранее мы сообщали об инциденте, который произошел 23 января. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал громкий сигнал, однако школьник его не услышал из-за того, что находился в наушниках. Травмы оказались тяжелыми - пациенту диагностировали перелом свода черепа. Пострадавший был доставлен в реанимацию городской больницы Кумертау, а в конце января детская санавиация доставила его по воздуху в Уфу. 


Врачи долгое время боролись за жизнь подростка, но положительной динамики в состоянии его здоровья не было. Он умер 6 марта, сообщает издание "Кумертауское время". 

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Источник: proural.info
Теги: Куюргазинский район происшествия смерть
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