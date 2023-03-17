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В Башкирии хозяйка собаки, которая покусала девочку, отделалась штрафом в 5 тысяч рублей

В Башкирии хозяйка собаки, которая покусала девочку, отделалась штрафом в 5 тысяч рублей

15:01, 17 мар 2023

В населенном пункте Тавтиманово Иглинского района Башкирии в январе 2023 года на десятилетнюю девочку, во дворе одного из частных домов, напала собака. Животное было не на привязи и без намордника.



Ребенок был доставлен в больницу № 17 с глубокими рваными ранами. Иглинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.


Мать маленькой девочки, которую чуть не загрызла собака соседей, рассказала журналистам издания «Честно говоря» о состоянии пострадавшей и о том, как она сейчас себя чувствует. Женщина сообщила, что ее дочь очень боится собак, а шрамы от зубов животного останутся на всю жизнь.

Стало известно, что владелица собаки отделалась штрафом в размере пять тысяч рублей и даже не извинилась. Пса поместили в приемник. Там он проведет остаток жизни.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Иглинский район происшествия нападение собаки
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