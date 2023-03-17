В Башкирии браконьеры убили беременную лосиху и двух лосят

15:11, 17 мар 2023

В Благовещенском районе Башкортостана браконьеры застрелили беременную лосиху и двух лосят. Туши убитых животных были обнаружены инспекторами региональной ассоциации охотников и рыболовов.







По словам Камиля Биргулиева, замминистра природопользования и экологии, незаконная охота, скорее всего, произошла сутки назад. Следы снегоходов с тушами лосей ведут в сторону Павловского водохранилища. Специалисты ведомства подсчитали ущерб, нанесенный дикой природе - 900 000 рублей.





"Сейчас ОМВД РФ по Благовещенскому району проводит следственные действия. Всех, кому известно что-либо о данном инциденте просят сообщить в Минэкологии республики по номеру телефона: (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД по Благовещенскому району (телефон (34766) 22504) или 112", - передали в пресс-службе ведомства.

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Фото: Минэкология РБ