Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии браконьеры убили беременную лосиху и двух лосят

В Башкирии браконьеры убили беременную лосиху и двух лосят

15:11, 17 мар 2023

В Благовещенском районе Башкортостана браконьеры застрелили беременную лосиху и двух лосят. Туши убитых животных были обнаружены инспекторами региональной ассоциации охотников и рыболовов.



По словам Камиля Биргулиева, замминистра природопользования и экологии, незаконная охота, скорее всего, произошла сутки назад. Следы снегоходов с тушами лосей ведут в сторону Павловского водохранилища. Специалисты ведомства подсчитали ущерб, нанесенный дикой природе - 900 000 рублей.


"Сейчас ОМВД РФ по Благовещенскому району проводит следственные действия. Всех, кому известно что-либо о данном инциденте просят сообщить в Минэкологии республики по номеру телефона: (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД по Благовещенскому району (телефон (34766) 22504) или 112", - передали в пресс-службе ведомства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Минэкология РБ
Теги: Благовещенский район происшествия браконьер
Читайте также

В Башкирии браконьеры убили 3 лосей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии браконьеры убили 3 лосей
Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
Происшествия в Башкирии
Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
В Башкирии в окрестностях горнолыжного центра поймали медвежонка
Общество в Башкирии
В Башкирии в окрестностях горнолыжного центра поймали медвежонка
В Куюргазинском районе браконьеры подстрелили двух косуль
Происшествия в Башкирии
В Куюргазинском районе браконьеры подстрелили двух косуль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: