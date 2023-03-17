В Башкирии 19-летний водитель Дэу Нексия сбил девочку (ВИДЕО)

22:54, 17 мар 2023

В городе Нефтекамск водитель за рулем автомобиля Дэу Нексия на полном ходу сбил девочку, переходившую дорогу по "зебре". Момент ДТП зафиксировала дорожная видеокамера.





На видео видно, что ребенок шел на разрешающий сигнал светофора, так как в этот момент автомобили остановились перед «зеброй». Однако вдруг внезапно на дороге появилась иномарка и на высокой скорости сбила ребенка.



В республиканской ГИБДД рассказали, что автомобилем управлял 19-летний парень. Маленькой девочке всего семь лет.





- В результате дорожного происшествия пешехода госпитализировали с различными травмами. Начато административное расследование. Назначено несколько экспертиз", - сообщили в госавтоинспекции.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в доме по ул. Дорожная, 57а в городе Нефтекамск произошел взрыв газа.

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Фото: ГИБДД по РБ