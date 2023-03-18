В Башкирии загоревшаяся игрушка стала причиной пожара в доме многодетной семьи

17:23, 18 мар 2023

В субботу, 18 марта, примерно в 12 часов дня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на ул. Казанская в населенном пункте Гарибашево Татышлинского района Башкортостана. По данным республиканского МЧС, огонь вспыхнул в кирпичном жилом доме.



Открытый возгорание было потушено в 12.59. Пострадавших не зафиксировано. По уточненной информации, в доме проживала многодетная семья с 4 детьми, включая двух несовершеннолетних.







Мать и ее 10-летняя дочь находились в доме в момент происшествия. Женщина рассказала, что огонь возник во время зарядки игрушки от сети. В жилище сработал пожарный извещатель. Женщина поняла, что сама не справится с огнем и вызвала спасателей.



Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Фото: МЧС по РБ