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В Уфе возник пожар в магазине «Магнит»

В Уфе возник пожар в магазине «Магнит»

17:34, 18 мар 2023

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Башкортостана сообщила о пожаре, вспыхнувшем в субботу, 18 марта, на ул. Сельская Богородская в городе Уфа. Согласно предоставленной информации, сообщение о происшествии поступило спасателям в 14.21.



В ведомстве рассказали, что очевидцы сообщили о дыме, идущем из подвала дома, в котором находился магазин. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли десять человек и эвакуировали 16, включая четырех детей. Пострадавших не было.

Стало известно, что причиной пожара стало возгорание пластмассовой тары, хранившейся в помещении подсобки. Пожар был полностью потушен в 15.03.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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