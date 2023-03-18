В Уфе возник пожар в магазине «Магнит»

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Башкортостана сообщила о пожаре, вспыхнувшем в субботу, 18 марта, на ул. Сельская Богородская в городе Уфа. Согласно предоставленной информации, сообщение о происшествии поступило спасателям в 14.21.
В ведомстве рассказали, что очевидцы сообщили о дыме, идущем из подвала дома, в котором находился магазин. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли десять человек и эвакуировали 16, включая четырех детей. Пострадавших не было.
Стало известно, что причиной пожара стало возгорание пластмассовой тары, хранившейся в помещении подсобки. Пожар был полностью потушен в 15.03.