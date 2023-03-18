Летевший в Уфу самолет экстренно приземлился из-за больного пассажира

17:55, 18 мар 2023

В пятницу, 17 марта, воздушное судно, летевшее из Сочи в направлении Уфы, было вынуждено совершить экстренную посадку в городе Астрахань, из-за больного пассажира. Информацию об происшествии сообщил Telegram-канал "Авиаинцидент".



Согласно информации, сообщение о ЧП поступило в 14.50. Борт в это время находился в воздушном пространстве Актобе. В 15.23 самолет успешно совершил приземление в Астрахани. Пациент был госпитализирован.



По уточненным данным, самолет авиакомпании "Северный ветер" выполнял рейс NWS 415.



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