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Летевший в Уфу самолет экстренно приземлился из-за больного пассажира

Летевший в Уфу самолет экстренно приземлился из-за больного пассажира

17:55, 18 мар 2023

В пятницу, 17 марта, воздушное судно, летевшее из Сочи в направлении Уфы, было вынуждено совершить экстренную посадку в городе Астрахань, из-за больного пассажира. Информацию об происшествии сообщил Telegram-канал "Авиаинцидент".

Согласно информации, сообщение о ЧП поступило в 14.50. Борт в это время находился в воздушном пространстве Актобе. В 15.23 самолет успешно совершил приземление в Астрахани. Пациент был госпитализирован.

По уточненным данным, самолет авиакомпании "Северный ветер" выполнял рейс NWS 415.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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