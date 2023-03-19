В Башкирии пьяный водитель без прав наехал на 47-летнего мужчину

10:49, 19 мар 2023

Накануне в населенном пункте Благовещенка в Архангельском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие: на ул. Центральной неизвестный мужчина сбил на автомобиле 47-летнего пешехода. Информацию об это в своем Telegram-канале разместил руководитель республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов.





В результате травм пешеход скончался. Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого: 37-летнего местного жителя.



По некоторой информации, нарушитель находился за рулем незарегистрированного ВАЗ-2199. Освидетельствование показало 0,918 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.





У задержанного также не было водительского удостоверения. Сейчас выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ