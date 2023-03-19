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В Башкирии женщина из ревности подожгла автомобиль собственного мужа

В Башкирии женщина из ревности подожгла автомобиль собственного мужа

11:23, 19 мар 2023

В Караидельском районе Башкортостана правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Караидель: женщина, приревновав собственного мужа подожгла его грузовой автомобиль.



По данным пресс-центра регионального МВД, инцидент начался с того, что мужчина отправился по делам в столицу республики и перестал отвечать на ее телефонные звонки. Обиженная жена решила ему отомстить. Вернувшись в Караидель, супруг остался ночевать у родителей. Жена узнав об этом стала угрожать ему, сообщая о своих намерениях. Однако муж не обращал на это внимания.

Приняв спиртное, злоумышленница прихватила канистру с бензином и отправилась к родным мужа.


- Разбив стекла в автомобиле, женщина облила горючей жидкостью салон, подожгла его и покинула место происшествия", - сообщили в МВД.

Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия Караидель поджог
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