В Башкирии женщина из ревности подожгла автомобиль собственного мужа
11:23, 19 мар 2023
В Караидельском районе Башкортостана правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Караидель: женщина, приревновав собственного мужа подожгла его грузовой автомобиль.
По данным пресс-центра регионального МВД, инцидент начался с того, что мужчина отправился по делам в столицу республики и перестал отвечать на ее телефонные звонки. Обиженная жена решила ему отомстить. Вернувшись в Караидель, супруг остался ночевать у родителей. Жена узнав об этом стала угрожать ему, сообщая о своих намерениях. Однако муж не обращал на это внимания.
Приняв спиртное, злоумышленница прихватила канистру с бензином и отправилась к родным мужа.
- Разбив стекла в автомобиле, женщина облила горючей жидкостью салон, подожгла его и покинула место происшествия", - сообщили в МВД.
Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.