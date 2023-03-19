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В Уфе реанимобиль из-за льда застрял во дворе многоквартирного дома

В Уфе реанимобиль из-за льда застрял во дворе многоквартирного дома

12:01, 19 мар 2023

Реанимационная машина застряла в одном из дворов города Уфа. Как сообщает Telegram-канал БашДТП инцидент случился на дворовой территории дома по ул. Ак. Ураксина, 1.

По сообщению свидетелей, водитель машины не мог сдвинуться с места в течение тридцати минут из-за того, что она застряла в колее. Жители дома убрали припаркованные поблизости автомобили, но даже это не помогло реанимобилю выехать.



- Автомобиль реанимации около одного часа простоял во дворе. К счастью, госпитализация никому не потребовалась. Водитель вызвал на помощь другую машину, и примерно через 30 минут проблема была решена, - сообщил очевидец.

Жильцы многоквартирного дома не раз обращались в управляющую компанию из-за «катка» во дворе. Но там проигнорировали их просьбы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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