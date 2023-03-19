В Минздраве сообщили о самочувствии раненного в Уфе ножом подростка
13:51, 19 мар 2023
Министерство здравоохранения Башкортостана сообщило о самочувствии 13-летнего подростка, получившего ножевое ранение в ходе безобидной игры с приятелем.
- Его состояние удовлетворительное, он прооперирован. Постоперационный этап проходит без каких-либо особенностей", - рассказали в пресс-центре министерства.
Ранее сообщалось о происшествии в городе Уфа, которое случилось накануне, 16 марта, на ул. Рабкоров. Медиками был срочно прооперирован подросток с проникающим ножевым ранением.
На тот момент молодой человек находился в тяжелом состоянии, однако врачи сообщили о благоприятном прогнозе. Городской отдел полиции № 3 был извещен о происшествии.
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Автор: Семен Подгорный
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