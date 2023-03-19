Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Минздраве сообщили о самочувствии раненного в Уфе ножом подростка

В Минздраве сообщили о самочувствии раненного в Уфе ножом подростка

13:51, 19 мар 2023

Министерство здравоохранения Башкортостана сообщило о самочувствии 13-летнего подростка, получившего ножевое ранение в ходе безобидной игры с приятелем.

- Его состояние удовлетворительное, он прооперирован. Постоперационный этап проходит без каких-либо особенностей", - рассказали в пресс-центре министерства.



Ранее сообщалось о происшествии в городе Уфа, которое случилось накануне, 16 марта, на ул. Рабкоров. Медиками был срочно прооперирован подросток с проникающим ножевым ранением.

На тот момент молодой человек находился в тяжелом состоянии, однако врачи сообщили о благоприятном прогнозе. Городской отдел полиции № 3 был извещен о происшествии.

Читайте также:

В Уфе госпитализировали подростка с ножевым ранением
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе ссора зятя и тестя закончилась поножовщиной
Происшествия в Башкирии
В Уфе ссора зятя и тестя закончилась поножовщиной
В Уфе госпитализировали подростка с ножевым ранением
Происшествия в Башкирии
В Уфе госпитализировали подростка с ножевым ранением
В Уфе разборка молодого человека и школьника привела к поножовщине
Происшествия в Башкирии
В Уфе разборка молодого человека и школьника привела к поножовщине
В Ишимбайском районе мужчина получил удар ножом от своего пасынка
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе мужчина получил удар ножом от своего пасынка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: