В Минздраве сообщили о самочувствии раненного в Уфе ножом подростка

13:51, 19 мар 2023

Министерство здравоохранения Башкортостана сообщило о самочувствии 13-летнего подростка, получившего ножевое ранение в ходе безобидной игры с приятелем.



- Его состояние удовлетворительное, он прооперирован. Постоперационный этап проходит без каких-либо особенностей", - рассказали в пресс-центре министерства.







Ранее сообщалось о происшествии в городе Уфа, которое случилось накануне, 16 марта, на ул. Рабкоров. Медиками был срочно прооперирован подросток с проникающим ножевым ранением.



На тот момент молодой человек находился в тяжелом состоянии, однако врачи сообщили о благоприятном прогнозе. Городской отдел полиции № 3 был извещен о происшествии.

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Автор: Семен Подгорный