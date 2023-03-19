В Башкирии ребенок играя возле костра получил ожоги 3 степени

15:02, 19 мар 2023

В Башкирии в больницу с ожогами попал ребенок, игравший возле костра.



Как сообщает Mash Batash, ЧП случилось в н.п. Иглино: восьмилетний ребенок вместе с братом возвели шалаш, а затем, чтобы согреться, разожгли костер. Игры зашли далеко и мальчишки, решив подурачиться, стали прыгать через костер.







В итоге один из них, по словам родителей, неудачно прыгнув упал прямо в костер и получил ожоги в области шеи и головы.



Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. В данный момент его поместили в ожоговый центр.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в населенном пункте Тавтиманово Иглинского района Башкирии в январе 2023 года на десятилетнюю девочку, во дворе одного из частных домов, напала собака. Животное было не на привязи и без намордника.

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Автор: Семен Подгорный