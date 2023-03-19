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В Башкирии судебные приставы разыскивают Анатолия Фомина

В Башкирии судебные приставы разыскивают Анатолия Фомина

19:44, 19 мар 2023

В Башкортостане разыскивают Анатолия Фомина, который задолжал алименты на содержание своей шестнадцатилетней дочери. Информацию об этом передали в региональном ФССП. По их данным, 42-летнему нарушителю закона был запрещен выезд из страны. В данный момент он объявлен в розыск.

"Возможно, должник сейчас находится на территории ХМАО в качестве рабочего-вахтовика", - сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Граждан, которым известно что-либо о местопребывании Анатолия Фомина, просят сообщить по следующим телефонам: 8(904)906-34-21, 8 (347 273-56-40.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/ufsspporb
Теги: алименты
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