В Башкирии возник пожар в квартире, в которой находились двое детей
20:33, 19 мар 2023
Огнеборцы города Нефтекамск в воскресенье, 19 марта, спасли из пожара 3 человек. 48 жителей многоквартирного дома были эвакуированы из зоны возгорания.
Главное управление регионального МЧС РФ сообщило о пожаре, который возник в жилом многоквартирном доме на ул. Карла Маркса. В 2-комнатной квартире в это время были 3 человека, в том числе двое детей.
- Открытый огонь был потушен в течение пятнадцати минут, - сообщили в ведомстве. - От пожара пострадало домашнее имущество на площади 15 кв. метров. Пострадавших нет
Дознавателю МЧС предстоит выяснить причину случившегося.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в доме по ул. Дорожная, 57а в городе Нефтекамск произошел взрыв газа.
Читайте также:В Башкирии в 5-этажке загорелась квартира: погиб мужчина
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе в пожаре погибли два молодых человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
44-летний житель Башкирии пострадал во время пожара
Происшествия в Башкирии
Пожар в Стерлитамаке: по улице Артема из многоквартирного дома эвакуировали людей