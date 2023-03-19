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В Башкирии возник пожар в квартире, в которой находились двое детей

В Башкирии возник пожар в квартире, в которой находились двое детей

20:33, 19 мар 2023

Огнеборцы города Нефтекамск в воскресенье, 19 марта, спасли из пожара 3 человек. 48 жителей многоквартирного дома были эвакуированы из зоны возгорания.

Главное управление регионального МЧС РФ сообщило о пожаре, который возник в жилом многоквартирном доме на ул. Карла Маркса. В 2-комнатной квартире в это время были 3 человека, в том числе двое детей.



- Открытый огонь был потушен в течение пятнадцати минут, - сообщили в ведомстве. - От пожара пострадало домашнее имущество на площади 15 кв. метров. Пострадавших нет

Дознавателю МЧС предстоит выяснить причину случившегося.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в доме по ул. Дорожная, 57а в городе Нефтекамск произошел взрыв газа

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нефтекамск происшествия пожар
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